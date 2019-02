Il papà ha il cancro, la figlia si sposa in ospedale per farsi accompagnare all'altare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il papà, così lei loo. Grace e il suo fidanzato James Christian si sono sposati il giorno di San Valentino per far sì che il padre di lei potesse realizzare il loro sogno di portarla all'altare. La giovane coppia, di soli 18 anni, si è sposata nella cappella dell’UCHealth Poudre Valley Hospital, in Colorado.Il padre di Grace è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono piuttosto critiche. La coppia si è così sposata davanti a pochi parenti e amici, facendo vivere il loro giorno speciale anche a Paul. Lo staff dell'ospedale ha organizzato la cerimonia e una di loro, Kristen Rush, ha immortalato la giornata con delle foto che ha poi postato sui social. Ogni infermiera ha pensato a un dettaglio: chi ai fiori, chi agli abiti, chi alla torta, per rendere al papà e alla sua figlia il giorno più bello di sempre.Paul ha scoperto di avere una leucemia dopo essersi sentito male in casa. Si sta curando e non ha alcuna intenzione di perdere la sua battaglia per la vita.