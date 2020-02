Papà abusa del figlio di 6 anni con uno strumento da cucina e il piccolo muore per setticemia: «Aveva mangiato senza il mio permesso»

La figlia di 2 anni si fa la pipì addosso, la mamma la punisce affogandola nella vasca da bagno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 12:22

con unusato pere il piccolo muore a causa di una grave i. Maurice "Isaiah" Torres è deceduto a solier una grave setticemia sviluppata dalle lesioni causate da un utensile da cucina adoperato dal padre per abusare sessualmente di lui., 50 anni, del Missuri, aveva portato il figlio in. Proprio durante la notte in tenda lo ha violentato, utilizzando uno strumento da cucina. Pare che l'uomo volesse punire il figlio, reo di aver mangiato un pezzo di torta senza il suo permesso. Il giorno dopo però il bambino ha iniziato a stare molto male ed è morto a causa di uno choc settico.Il papà è stato arrestato ed è ora sotto processo. Indagata anche la mamma del bambino che avrebbe aiutato l'uomo nel portare a termine la terribile punizione tenendo fermo il. I fatti risalgono a 5 anni fa e dopo essere stato condannato in Missuri per abusi ha subito una seconda condanna anche in Arkansas, stato in cui vive, per omicidio colposo, come riporta anche la stampa locale.