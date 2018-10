Avvistata pantera nera in giro per le campagne: ricerche in corso

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unain lsta mettendo in allerta le campagne. L'animale sarebbe fuggito nella zona vicino ai villaggi di Coalhall e Drongan. Gli agenti stanno lavorando per cercare di localizzare l'animale che potrebbe anche essere ferito, ma nel frattempo è scattata l'allarme in tutto il sud-est della Scozia.Pare che l'animale sia disperso in un'area in cui sono presenti molte aree per cani, quindi i padroni degli animali sono stati allertati a riguardo, come riporta anche l 'Independent . Il primo avvistamento risale a ieri mattina fatto grazie a un elicottero. L'animale potrebbe essere pericoloso, sentendosi braccato e magari affamato potrebbe attaccare, quindi si raccomanda la massima cautela.Le associazioni animaliste stanno collaborando con le autorità per ritrovare la pantera nera, lo scopo è quello di prenderla senza che le venga fatto del male e che venga poi ricondotta in un luogo sicuro.