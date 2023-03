Panico in aereo, minaccia di aprire il portellone e ferisce la hostess: il video choc di una passeggera su Twitter

di Redazione web

«Dov'è la sicurezza? Posso uccidere tutte le persone su queste volo». Le parole gridate da un uomo su un volo di linea della United Airlines nella tratta Los Angeles-Boston. Un filmato, girato con il cellulare da una passeggera, Lisa Olsen, mostra lo squilibrio dell'uomo, mentre i passeggeri seduti davanti all'uomo sono pietrificati, probabilmente dalla paura.

Terrore sull'aereo: accoltella assistente di volo al collo e tenta di aprire il portellone di emergenza

Panico in volo

Non pago del terrore che stava seminando a bordo, Francisco Severo Torres, 33 anni, del Massachusetts, secondo il racconto dei testimoni avrebbe disarmato uno dei sistemi di sicurezza per aprire i portelloni di emergenza del Boeing, prima che il personale di bordo e gli stessi viaggiatori riuscissero a bloccarlo. Durante la colluttazione Torres ha ferito anche una hostess, ferendola al collo con un cucchiaio di metallo che aveva spezzato in bagno, facendone un'arma vera e propria.

Pitbull azzanna una bimba di 3 anni alla testa: è grave. «Operata alla testa nella notte»

Braccato e fermato

Il personale della compagnia è intervenuta nei confronti dell'uomo, proprio nel momento in cui ha capito che l'uomo sta per aprire la porta dell'uscita di emergenza, che avrebbe provocato un drammatico cambio di pressione interno alla cabina, provocando una situazione difficile da gestire per i piloti. Ma Torres è stato fermato da passeggeri e staff della compagnia ed una volta atterrato il velivolo, è stato arrestato.

Video of Francisco Severo Torres who stabbed a flight attendant three times in the neck and attempted to open the plane’s emergency door. Sunday Flight from Los Angeles to Boston. Video from Lisa Olsen. pic.twitter.com/hFkabrDain — DeL2000 (@DeL2000) March 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA