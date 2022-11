«La tua pancia sembra un c**o», la modella curvy attaccata su TikTok risponde agli hater così

di Angela Casano

Una pancia che sembra un... sedere. Stella Williams è nota su TikTok per mostare outfit adatti per un corpo plus size, come il suo. Ultimamente l'influencer è stata presa di mira dagli utenti per aver indossato dei pantaloni in ecopelle «troppo aderenti». «La tua pancia sembra abbia la forma di un c**o», hanno scritto gli hater. Ma Stella non ha badato agli insulti e ha replicato ai commenti degli odiatori mostrandosi fiera del suo acquisto.

Alessandra De Tommasi, giornalista "curvy" offesa online: «Ho vinto la battaglia contro la mia hater. Ma instagram inizialmente mi ha lasciato sola»

Elisa Isoardi, la foto in costume scatena le critiche dei fan: «Mettiti subito a dieta»

La modella curvy 'respinta' dal locale: «Hai troppe amiche grasse». Scoppia il caso sui social

I pantaloni in ecopelle

Il video, che ha totalizzato 15 milioni di visualizzazioni, mostra Williams mentre indossa un crop top bianco scollato con dei pantaloni verdi bicolore, che a giudicare dagli utenti risultano «troppo aderenti». «Tu sei bellissima, ma questi pantaloni non sono adatti al tuo fisico», hanno scritto i fan sotto al video.

L'influencer non tiene conto degli insulti che riceve ogni giorno per la sua forma fisica, e in un altro video in cui indossa gli stessi pantaloni verdi, ha scritto nella didascalia: «Se mi fermassi e pensassi a cosa è giusto da indossare ogni volta che mi vesto, sarei una persona infelice. Voi continuate pure ad odiare, io voglio essere felice e lo sono», ha esordito mostrandosi fiera.

Molti utenti hanno premiato il suo coraggio, altri invece hanno continuato ad attaccarla: «Vestita così la tua pancia sembra in realtà un sedere...». Lei replica e conclude così: «L'unica cosa di cui hai bisogno è sentirti bene con i tuoi outfit! Impara ad amarti e l'abbigliamento "giusto" e modellante diventa facoltativo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA