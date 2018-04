La cantante incinta non si alza in piedi: il boss la massacra a colpi di pistola

La pachistana, conosciuta nel mondo locale dello spettacolo come, era stata invitata a proporre il suo repertorio durante una festa nel distretto di Larnaka della provincia meridionale di Sindh. La cantante 24enne, incinta di sei mesi, è stataieri sera da un boss locale in Pakistan perché non ha voluto alzarsi in piedi mentre cantava durante una cerimonia per la circoncisione di un ragazzo.A quanto sembra alterato per, un 'Signore della Guerra' locale,, ha più volte sollecitato la giovane cantante ad alzarsi in piedi, ed al suo ennesimo rifiuto ha sfoderato una pistola sparandole e causandone il decesso subito dopo il ricovero in ospedale. Indagini per l'accaduto sono in corso ma l'autore della sparatoria è stato arrestato. Video postati sui social media locali hanno permesso di udire il rumore degli spari e vedere la cantante accasciarsi al suolo nel villaggio di Kanga.Il marito, che ha presentato la denuncia al locale commissariato di polizia, ha chiarito che sua moglie aveva accettato di cantare ma che per motivi precauzionali consigliati da un medico di fronte ad una gravidanza complicata, aveva deciso di farlo seduta. Per questo, ha riferito la tv DawnNews, la denuncia depositata è per un duplice omicidio della donna e del nascituro.