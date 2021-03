Bimba di 4 anni violentata, strangolata e gettata nelle fogne in Pakistan

Orrore in Pakistan. Una bimba di 4 anni è stata violentata, poi strangolata e gettata in una fognatura nella provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce la polizia. La piccola era scomparsa da casa mercoledì scorso: il giorno dopo alcune persone l'hanno ritrovata morta nella fognatura.

KOHAT: The 4-year-old girl who went missing in Khyber Pakhtunkhwa's Kohat division two days ago was "brutally murdered" and did not drown, an autopsy report revealed Friday