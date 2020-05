Aereo precipita sulle case a un minuto dall'atterraggio: a bordo 107 persone

Un aereo della Pakistan International Airlines con a bordo circa 107 persone tra psseggeri e membri dell'equipaggio si è schiantato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Karachi, in Pakistan. Lo ha riferito l'emittente 'Geo', citando fonti dell'Autorità per l'aviazione civile del Paese, secondo le quali lo schianto è avvenuto «un minuto prima dell'atterraggio».

Secondo le fonti, l'A320 della compagnia di bandiera pakistana era decollato da Lahore ed è precipitato in una zona residenziale nei pressi del quartiere Model Colony. L'emittente riferisce che la torre di controllo ha perso le comunicazioni con l'aereo un minuto prima dell'atterraggio. Subito dopo l'incidente si sono attivati i soccorsi.

Il ministro pakistano dell'Aviazione, Ghulam Sarwar Khan, ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire un'«inchiesta immediata» per accertare le cause che hanno causato lo schianto. Lo ha riferito l'emittente 'Dawn'. Secondo Abdullah Hafeez, il portavoce della Pakistan International Airlines, la compagnia di bandiera pakistana a cui apparteneva l'aereo precipitato, «dire qualsiasi cosa in questo momento sarebbe prematuro. Il nostro equipaggio è addestrato a gestire gli atterraggi di emergenza. Tutte le mie preghiere sono con le famiglie. Continueremo a fornire informazioni in modo trasparente».

