Paesi Bassi, per la Festa della Liberazione un cuore di droni illumina Rotterdam. La dedica a chi è in prima linea contro il Coronavirus

Hanno disegnato un grande cuore rosso nel cielo di Rotterdam, dopo averlo illuminato con il loro armonioso sciame danzante. A dare spettacolo alle ore 22 in punto di un giorno speciale sul “tetto” della città nordeuropea sono stati 300 droni, ingaggiati per celebrare al meglio la Festa della Liberazione dei Paesi Bassi. La performance artistica intitolata “Franchise Freedom” in onore del 5 maggio 1945, quando terminò l’occupazione nazista dell’Olanda, ha acceso di magia la placida serata di primavera sulle note del musicista Joep Beving che, per l’occasione, era seduto al piano dell’Erasmus MC. Non un luogo qualunque, bensì la sede del coordinamento nazionale per tutti i reparti di terapia intensiva della nazione. Quest’anno, infatti, le celebrazioni - ridotte al minimo per l’emergenza sanitaria in corso - vogliono ricordare l’importanza della libertà dei popoli, ma anche del diritto inviolabile di ogni essere umano alla salute. L’opera d’arte è quindi anche un omaggio a chi sta difendendo la sicurezza delle persone con estremi sacrifici, lottando in prima linea contro il Covid-19.



Proprio per limitare al massimo il rischio di nuovi contagi, le iniziative che si organizzano ogni 5 maggio in tutta l’Olanda stavolta sono saltate. Tranne a Rotterdam, scelta come luogo simbolo della rinascita e della speranza. Lo dimostra il volto nuovo della città che vanta oggi il porto più grande d’Europa, ma che il 14 maggio 1940 fu bombardata dagli aerei nemici della Luftwaffe, fino a distruggerle il cuore e a segnarla per i decenni a venire. Per questo lo scultore franco-russo Ossip Zadkine le dedicò la statua intitolata appunto “città senza un cuore”. Ma oggi, a distanza di 8 decenni da allora, proprio quel cuore è tornato a battere simbolicamente nel suo cielo, nonostante il momento storico che stiamo vivendo, con la libertà individuale e collettiva messa di nuovo a dura prova: «È triste non poterci ritrovare quest’anno per commemorare la distruzione del centro di Rotterdam avvenuta esattamente 80 anni fa. Ma è bello vedere come siamo stati in grado di fare di necessità virtù in modo creativo con un cuore illuminato sopra il nostro centro storico. Davvero commovente», racconta il sindaco Ahmed Aboutaleb.



La scultura volante è stata creata dallo studio “Drift” e stimola una riflessione sul rapporto tra uomo, natura e tecnologia. Il flusso composto da centinaia di droni rappresenta, infatti, il comportamento naturalmente autonomo degli sciami, come quello degli storni, mediante un algoritmo sviluppato ad hoc. Da una parte si punta a mettere in discussione il concetto di libertà per gli esseri umani e i costrutti sociali su cui lo stesso si fonda; dall’altra si invita a entrare in contatto con la natura attraverso i linguaggi della poesia e della tecnologia più innovativa. Ralph Nauta, uno dei padri fondatori di “Franchise Freedom”, che si è aggiudicata un Dezeen Award nel 2019 e la nomina per il Global Fine Art Award, spiega: «Il Covid-19 ha ribadito chiaramente ancora una volta che gli esseri umani dipendono gli uni dagli altri. Il futuro ha valore solo se siamo in grado di ricostruirlo insieme e in modo sostenibile partendo da un interesse collettivo più ampio. Non c’è libertà senza salute», conclude l’artista.



Il progetto è stato realizzato grazie alla Fondazione Droom en Daad e alla collaborazione tra Mothership, Nomobo, Xinix films, Ossip van Duivenbode, Port of Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, il Comune di Rotterdam, Rotterdam Partners, Erasmus MC, Rotterdam Topsport, Rotterdam Festivals e con il sostegno di Rotterdam Make It Happen, che ha creduto nell’opera in quanto simbolo della resilienza. La pensa così anche Jeroen Everaert, fondatore e leader creativo di Mothership, che aggiunge: «Quest’anno la ricorrenza della Liberazione cade in un periodo molto particolare: il mondo intero è infatti intrappolato nella morsa del Coronavirus. Ed è proprio ora che Mothership vuole collaborare per dare con quest’opera d’arte un segno di speranza». L’Olanda, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale per la Salute pubblica e l’Ambiente, ha registrato 41.087 casi di positivi al Covid-19, con 11.126 ricoveri e 5.168 decessi. La linea governativa in merito alla gestione dell’emergenza - come riportano fonti ufficiali – è di continuare a tenere sotto controllo il virus e proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili.



Tra le misure, si raccomanda di stare a casa il più possibile, di lavorare in modalità smart working ove fattibile, e di mantenere la distanza di sicurezza di un metro e mezzo tra le persone. Intanto, l’11 maggio prossimo verranno riaperti gli asili nido e le scuole elementari, mentre il divieto degli eventi che richiedono un’autorizzazione è prorogato fino al primo settembre 2020. Nei Paesi Bassi è stata organizzata anche un’altra iniziativa dedicata a chi è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19: un disegno formato da una nuova varietà di tulipani, rossa con il bordo giallo, ospitato in un campo del Noordoostpolder, nel Flevoland. Il variopinto messaggio invita a resistere, con la gigantesca scritta “Stay strong” e una mano che tiene un mazzo di fiori, per offrirli in segno di gratitudine a chi salva vite umane ogni giorno. A inaugurare l’opera floreale è stata una di loro: Jenny Groen, un’infermiera specializzata che lavora con i pazienti Covid-19 da quando è esplosa l’emergenza sanitaria.











Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 22:33

