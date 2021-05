Ragazzo di 16 anni riceve un video: «Così ho scoperto mio padre che faceva sesso con un uomo»

«Qualcuno mi ha mandato un video di mio padre, 50 anni, che fa sesso con un uomo». Inizia così il racconto di un ragazzo di 16 anni che ha scoperto l'omosessualità del genitore. L'adolescente ha scritto a Deidre, la nota rubrica del Sun che affronta questioni scottanti. Nella lettera il giovane lettore spiega che non sa come reagire e se dire tutto a sua madre. I genitori sono sposati da 25 anni.

«Quando ho affrontato mio padre, ha detto che era solo qualcuno che gli somigliava, ma alla fine l'ha ammesso e mi ha pregato di non dirlo a mamma», continua il 16enne. Il ragazzo è convinto che se questo episodio dovesse venire fuori il matrimonio dei suiu ne uscirebbe distrutto. «Sono un ragazzo di 16 anni. Devo dirglielo?», si chiede. Il video ha sollevato un velo sulle abitudini sessuali del padre, ma per Deidre il ragazzo non dovrebbe interferire.



«Tua madre potrebbe aver percepito l'infedeltà e i sentimenti gay del marito. Non puoi conoscere il funzionamento del loro matrimonio e, sfortunatamente, non puoi mettere le cose a posto per loro», è la risposta di chi cura la rubrica sul tabloid inglese.

