Padre scompare con le sue due figlie: si sospetta il sequestro

Un uomo con le sue due bambine di 1 e 6 anni è scomparso da tre giorni in Spagna, esattamente a Tenerife, la più grande isola delle Canarie. I media iberici raccontano di un ampio dispiegamento di uomini e mezzi per trovarli, mentre un giudice ha aperto un'inchiesta per un caso di possibile sequestro di minori. La madre delle due bambine, infatti, ha denunciato che l'uomo le aveva detto che non le avrebbe più riviste. L'uomo le ha prese in custodia martedì alle 17, ma non le ha riportate alla madre alle 21, come stabilito.

Poi è stato ripreso dalle telecamere di un molo di Santa Cruz di Tenerife mentre salpava su una barca, apparentemente da solo, nella notte tra martedì e mercoledì. L'imbarcazione è stata ritrovata alla deriva, senza persone a bordo, ore più tardi. Le ricerche sono continuate per tutta la giornata di oggi, e potrebbero proseguire domani, secondo l'agenzia di stampa Efe. Oggi è stato ritrovato in mare un seggiolino per bambini piccoli, aggiunge quest'agenzia.

Un juez investiga ya como un posible secuestro parental el caso de las dos niñas desaparecidas en #Tenerife mientras estaban al cuidado de su padre

