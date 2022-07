Papà si rifiuta di pagare le spese per il matrimonio della figlia, il web è con lui: «Ha fatto bene». Cosa è successo

La decisione di un padre ha riscosso il consenso del web. La figlia, prossima al matrimonio, ha distrutto un abito da sposa cimelio di famiglia e lui ha deciso di non tirare fuori più un centesimo. «Non pagherò più il matrimonio di mia figlia dopo che ha rovinato l'abito da sposa di sua madre», ha scritto su un popolare forum inglese. E il web ha sposato la sua decisione.

La storia dell'abito

L'uomo ha condiviso la storia su un popolare forum riscuotendo ben 5mila voti positivi in poche ore. Nel suo post spiega come sua moglie e madre dei suoi quattro figli realizzò con le sue mani l'abito da sposa con cui si è sposata. Un motivo d'orgoglio che ha portato la donna a conservarlo con amore e attenzione per le sue figlie. L'unica regola imposta dalla madre è che l'abito non fosse modificato, così da poterlo, magari, tramandare anche alle nipoti per una vera e propria tradizione di famiglia. E, sebbene la figlia minore rifiutò di indossarlo al suo matrimonio per paura di rovinarlo, la figlia maggiore lo sfoggiò con grande orgoglio al suo matrimonio.

Ma quando è stato il momento di Olivia, la figlia di mezzo, è successo quello che non sarebbe dovuto accadere. Come per i matrimoni precedenti la madre ha offerto il vestito alla figlia e i genitori si sono presi carico delle spese del matrimonio. Tra le spese, ovviamente c'era anche quella della sarta e Olivia, al momento della prova dell'abito è apparsa subito molto nervosa. Un nervosismo che, inizialmente, i genitori pensavano fosse legato all'emozione della data che si avvicinava e, invece, nascondeva dietro molto altro.

Olivia aveva fatto tagliare l'abito. Lo aveva stravolto e distrutto per sempre. «Sono rimasto confuso per un po' e poi ho chiesto che diavolo fosse questo. Il ragionamento di Olivia era che era l'ultima delle nostre figlie a sposarsi e non c'era nessun altro che avrebbe dovuto indossarlo e si è assicurata di mantenere l'originale vestito da restituire a mia moglie, una volta finita la cerimonia. Le ho detto che non è la stessa cosa, lei lo sa, e che l'abito non è mai stato suo», si è sfogato il padre sul forum.

La reazione

Il padre ha proseguito nel racconto dicendo di aver chiesto i pezzi mancanti del vestito originale e ha insistito affinché Olivia raccontasse l'accaduto a sua madre di persona. Sua moglie è rimasta devastata, una volta scoperto quanto fatto dalla figlia. Ma la punizione del padre non si è fermata qui. Ha deciso di non pagare più niente del matrimonio, chiedendo indietro anche i soldi di quanto speso fino a quel momento.

Una vicenda che ha scosso molto la madre che mai si sarebbe aspettata un atteggiamento del genere da parte della figlia e, con ogni probabilità, la porterà anche a non partecipare al matrimonio. «Mia moglie sta male, teneva molto a quel vestito. Probabilmente non parteciperà nemmeno alla cerimonia perché è molto offesa», ha concluso il padre.

L'approvazione del web

In tanti hanno voluto mostrare la loro vicinanza al padre. In ben 5mila hanno votato a favore della sua decisione tutti concordi che «le tradizioni di famiglia non si toccano», oppure «Olivia ha sbagliato, avrebbe potuto chiedere e non lo ha fatto, che si paghi la cerimonia da sola». In otto ore il post sul forum inglese è stato sommerso da commenti in favore del padre che avrebbe donato tutto alla figlia, ma che si è sentito tradire.

