. Il dottor Jorge A Vallejo, 89 anni, ostetrico e ginecologo in pensione, e uno dei suoi figli, il dottor Carlos Francisco Vallejo, hanno contratto il covid e sono morti a causa della malattia a Miami, in Florida a pochi mesi di distanza.Il primo ad ammalarsi è stato l'89enne che dopo pochi giorni in rianimazione non è riuscito a sopravvivere, dopo qualche giorno anche il figlio ha scoperto di essere positivo e in poco tempo le sue condizioni si sono aggravate fino a quando non è stato necessario il ricovero. Carlos è rimasto intubato per 42 giorni ma alla fine il suo corpo non ha retto e anche lui è deceduto in terapia intensiva.Il 57enne era uno dei tanti medici impegnati nella lotta al coronavirus, era stato a contatto con diversi malati, usando sempre le protezioni. Il medico aveva in cura molti pazienti nelle case di riposo, nonostante il rischio non si è mai sottratto e per tutti loro è sempre stato disponibile e reperibile, racconta la famiglia al Daily Mail . Forse è stato proprio lui a contagiare il padre che ha probabilmente sviluppato prima di lui i sintomi della malattia vista l'età avanzata.