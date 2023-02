Paco Rabanne, morto lo stilista spagnolo: fu il primo a usare la musica nelle sfilate. Aveva 88 anni

di Redazione web

Paco Rabanne è morto oggi in Francia, a Portsall. Lo stilista spagnolo, il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo, aveva 88 anni.

Aveva cominciato negli anni '60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966. Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica.

Paco Rabanne, «il metallurgico della moda»

Coco Chanel ribattezzò il collega «il metallurgico della moda». Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.

La notizia è comparsa sui profili social di Rabanne con una foto scattata da Nathaniel Goldberg. Si legge: «La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all'età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio di avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate».

