«Il mio pacco danneggiato durante la consegna, lo hanno buttato senza dirmi nulla: era frutto di un anno di lavoro»

Al giorno d'oggi le consegne a domicilio sono all'ordine del giorno. Tra chi non ha voglia o tempo di cucinare e aspetta con ansia il pranzo e la cena (o magari il dolcetto prima di andare a dormire) e chi fa diversi acquisti online a settimana per avere la gioia di ricevere un pacco e farsi un regalo, il suono del campanello nelle case è diventato più frequente dello squillo del telefono (che ormai è quasi sempre silenzioso). E, forse, è anche più apprezzato.

Eppure, sono altrettanto frequenti le critiche alle poste, tra ritardi nelle consegne e pacchi rovinati. È il caso di una cliente che ha pubblicato un video sui social, in lacrime, a causa di un disservizio da parte di UPS, una società di trasporto pacchi e spedizioni internazionali. Dopo aver affidato alla loro cura il frutto del lavoro di un anno, infatti, la donna è stata informata della della distruzione della sua opera dopo che era stata danneggiata per errore.

L'opera rovinata

«Perché? - si chiede la ragazza, in lacrime, sul video pubblicato su TikTok -.

Sullo sfondo, mentre parla, possiamo vedere l'avviso arrivato dal servizio postale che la informa di ciò che è accaduto e dei provvedimenti presi: «Il pacco è stato danneggiato - c'è scritto -. Tutta la merce è stata buttata via e il ricevente sarà avvisato». La donna chiede consiglio agli utenti sul da farsi: «Se qualcuno potesse aiutarmi, per favore. Era importante per me, e l'hanno gettato».

Più di un utente scrive: «Quello è un modo in codice per intendere "uno dei nostri impiegati ha rubato il pacco". Non buttano via i pacchi danneggiati». Questa teoria è stata supportata da un'altra persona, che aggiunge: «Ho visto pacchi ridotti a brandelli consegnati con scritto "colpa nostra". A me sembra proprio che sia stato rubato». Infine, c'è chi si è trovato nella stessa situazione della ragazza: «Tesoro, USPS ha "perso" il mio anello di fidanzamento. Il pacco è arrivato poi al centro di riparazione pieno di scotch e dentro non c'era nulla. Non me lo hanno nemmeno detto, mi ha avvisato il gioielliere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 12:47

