Neruda, i risultati choc delle analisi sui resti: «Fu assassinato con una tossina da agenti di Pinochet»

«Pablo Neruda è morto per avvelenamento da botulino». Il 23 agosto 1973 se ne andava il premio Nobel cileno e a quasi cinquant'anni di distanza una nuova analisi sui resti confermerebbe che non si è trattato di morte naturale, ma che qualcuno lo ha ucciso.

Russia prepara attacco senza precedenti: «Ammassati jet ed elicotteri al confine ucraino»

Ucraina, la Russia minaccia l'Europa. Oslo: «Navi nucleari russe nel Baltico»

Un omicidio di Stato?

A svelarlo è stato il nipote del poeta, l'avvocato Rodolfo Reyes, che ha anticipato i risultati delle analisi effettuate da un pool di esperti in due laboratori, in Danimarca e Canada. «Adesso sappiamo che il Clostridium botulinum non avrebbe dovuto essere presente nelle ossa di Neruda e quindi è stato assassinato nel 1973 da agenti dello Stato cileno», ha detto soddisfatto il nipote, che da anni lotta per la verità.



«Posso dirlo perché conosco i rapporti continua - lo dico io, come avvocato e nipote, con molta responsabilità, perché il giudice non può ancora dirlo, perché deve avere tutte le informazioni», ha detto Reyes in una conversazione con il quotidiano spagnolo El País. «Questo è ciò che stavamo aspettando, perché il panel di esperti del 2017 aveva già trovato il Clostridium botulinum. Ora è stato dimostrato che era endogeno e che è stato iniettato o collocato», ha chiosato.

Il giallo della morte

La diatriba sulla morte di Neruda era scoppiata dopo la testimonianza del suo autista e guardia del corpo, Manuel Araya, secondo cui il poeta sarebbe stato assassinato per volontà del generale Pinochet nella clinica Santa Maria a Santiago, mediante una misteriosa iniezione pochi giorni dopo il colpo di Stato di Pinochet. Nel 2013 la prima perizia sui resti di Neruda aveva decretato la morte a causa di un tumore alla prostata, il cui decorso sarebbe stato accelerato dallo stress emozionale dei giorni del golpe. Due anni più tardi il nipote ottenne un supplemento di inchiesta e la riapertura dell'indagine, che portò alla prima scoperta del batterio Clostridium botulinum, trovato in un molare del poeta. A 5 anni di distanza, la conferma che darebbe ragione a chi sospettava un assassinio. Oggi il rapporto degli esperti dovrebbe essere consegnato al giudice Paola Plaza. Le informazioni fornite non saranno tuttavia vincolanti per la decisione del magistrato.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA