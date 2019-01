Va in ospedale per un mal di pancia: medico prescrive l'antibiotico, ma aveva un tumore

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Va ine i medici le prescrivono un antibiotico, ma ha il. Joy Vivien Lee, 61 anni, è stata portata all'Huddersfield Royal Infirmary (HRI), nel Regno Unito, il 14 gennaio scorso, dove ha trascorso ore a in sala d'attesa in preda a forti dolori addominali. Quando è stata visitata le è stato dato un, ma non le sono stati fatti esami del sangue o ecografie e poi è stata dimessa.Dopo qualche ora la donna ha nuovamente chiamato un'ambulanza ed è stata portata al Pinderfields General Hospital di Wakefield, dove i medici le hanno diagnosticato un cancro ovarico. La malattia è in stato piuttosto avanzato e potrebbe aver colpito anche le ossa, come riporta il Daily Mail . Da settimane la donna stava male, aveva forti mal di pancia che le impedivano di mangiare e per questo motivo aveva perso molto peso. La famiglia della donna, che sta facendo altri esami per capire l'entità della malattia, ha deciso di procedere legalmente contro il primo ospedale in cui è stata portata.Il medico, secondo loro, non si è preoccupato di fare una diagnosi corretta e ha somministrato un farmaco inutile alla paziente che aveva bisogno invece di altri esami.