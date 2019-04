Va in ospedale per un mal di denti, ragazza viene stuprata e uccisa dal personale sanitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va inma vieneUna ragazza soffriva da giorni di un forte mal di denti che l'aveva costretta a recarsi in ospedale, da quell'edificio però non è mai uscita viva. A lanciare l'allarme è stata la madre della vittima, non vedendola tornare a casa, così ha scoperto che era morta.La giovane però non è stata vittima di un caso di malasanità, ma una volta in ospedalei e poi l'ha uccisa. Inizialmente i medici hanno spiegato che ad ucciderla sarebbe stata una reazione allergica a un antibiotico, ma l'autopsia ha svelato cosa era realmente accaduto. I fatti si sono svolti Sindh Government Hospital di Korangi, nel distretto di Karachi, in Pakistan dove la mamma della vittima si era recata per capire cosa fosse accaduto.La donna ha trovato la figlia morta su una barella sul retro dell'ospedale così ha deciso di chiamare la polizia. I medici le avevano detto che la giovane era stata trasferita, poi ha trovato il cadavere: una situazione troppo sospetta che infatti nascondeva ben altra verità. Le aurotità hanno avviato le indagini e disposto l'autopsia dalla quale è subito apparso che la ragazza era stata vittima di uno stupro e poi uccisa. Nei guai sono finiti paramedici, infermieri e un dottore che ora verranno sottoposti a un processo.