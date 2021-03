Oscar Frayer come Daniel Guerini: il cestista muore in un incidente d'auto, aveva 23 anni

Un giovane cestista di 23 anni, Oscar Frayer, studente laureato in comunicazione e giocatore di basket nella NCAA con l'università di Grand Canyon, è morto in seguito ad un incidente stradale in California. Con la maglia di Grand Canyon, Frayer aveva preso parte proprio al torneo universitario - nella cosiddetta 'march madness', che si conclude con le Final Four che decretano la vincitrice nazionale - ed aveva perso contro Iowa.

Secondo quanto riporta l'ateneo, Frayer è andato a sbattere in auto contro un albero: l'impatto ha ucciso anche la sorella Andrea Moore e una terza persona. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ovvero il motivo per cui Frayer ha perso il controllo della vettura uscendo fuori strada. Un dramma che ricorda quello di due giorni fa di Daniel Guerini, il calciatore 19enne della Lazio che ha perso la vita in un incidente a Roma sulla Togliatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 11:56

