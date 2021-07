Un orso attacca l'addestratrice durante l'esibizione: choc al circo FOTO

Un orso bruno attacca la sua addestratrice mentre si esibisce in uno spettacolo al circo. E' quanto avvenuto a Berezovsky, in Russia, davanti agli spettatori inorriditi.

Durante la performance, la bestia ha attaccato violentemente la donna alla gambe. Repentino l'intervento di altri due addestratori che hanno allontanato l'orso, cercando di placarlo. Nonostante fosse ferita, la donna ha ripreso lo spettacolo e ha costretto l'animale ad esibirsi nuovamente. Ma, mentre faceva girare davanti all'orso un cerchio, è stata attaccatta per la seconda volta, per fortuna senza gravi ripercussioni.

A riportare la vicenda è il "The Sun" che spiega quanto l'Harlequin Travelling Circus sia noto per addestrare e vestire gli animali come fossero umani, vantandosi dell'esito negli spettacoli.

Il comitato investigativo russo sta indagando sulla vicenda per capire se durante lo spettacolo ci siano state violazioni della sicurezza, nonostante il circo abbia negato che ci sia stato un attacco diretto della bestia alla donna.

«Non c'è stato alcun incidente. - ha dichiarato un componente del circo - In parole povere, gli orsi ora sono nella stagione degli amori. Il circo promette un'indimenticabile performance per sorprendere le città della Russia».

A commentare la vicenda, anche una responsabile del gruppo per i diritti degli animal, che scrive sui social: «Nessun circo sarà umano. I circhi con animali dovrebbero essere vietati».

