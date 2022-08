L'orologio di Hitler venduto all'asta per 1,1 milioni di dollari: «Lo ha comprato un ebreo europeo»

Inizia ad emergere qualche particolare in più sull'orologio da polso appartenuto al dittatore nazista Adolf Hitler e battuto all'asta negli Usa per 1,1 milioni di dollari. A vendere l'orologio, caratterizzato dalle iniziali AH e da una svastica, è stata una casa d'asta del Maryland, la Alexander Historical Auctions: e secondo quanto riportato da Abc, l'oggetto sarebbe stato acquistato addirittura da un ebreo europeo.

Non erano mancate le proteste delle associazioni ebraiche che hanno criticato l'asta prima ancora della vendita del cimelio. Tuttavia, la casa d'aste - che in passato ha venduto altri oggetti nazisti - ha spiegato ai media tedeschi che il suo obiettivo era quello di preservare la storia e che la maggior parte degli oggetti venduti viene conservata in collezioni private o donata ai musei dell'Olocausto.

L'orologio sarebbe stato regalato ad Hitler dal partito nazista nel 1933, anno della sua ascesa al potere in Germania. Recuperato nel maggio del 1945 da un soldato francese nell'ex residenza alpina di Hitler a Berchtesgaden, appena quattro giorni dopo il suicidio del dittatore, sarebbe rimasto in possesso della famiglia del soldato per decenni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA