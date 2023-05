Chi era Ornella Saiu, italiana uccisa in Messico: «L'assassino è un ex collega». Lascia un figlio 18enne

di Redazione web

Perché è morta Ornella Saiu, l'italiana di 40 anni di origini sarde uccisa ieri in Messico? Secondo quanto riportano alcuni media online locali, non si esclude che dietro l'omicidio della donna, uccisa in un bar di Playa del Carmen con un colpo di pistola alla testa, ci sia un movente passionale. Stando alla versione del quotidiano la Reforma online, la vittima aveva lavorato col suo assassino in passato, nello stesso locale, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona.

Italiana uccisa in Messico, Ornella freddata con un colpo alla testa mentre lavorava in un bar

Il mistero del naufragio della barca degli 007: superstiti rimpatriati. «Era festa, ma forse anche altro»

La morte di Ornella, uccisa in Messico

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna, 40 anni, era al lavoro di prima mattina come barista nel Café Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona, quando all'improvviso è entrato un uomo armato giunto a bordo di una motocicletta che, senza proferire una parola, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo. Una caccia all'uomo, cominciata poco dopo l'omicidio, ha permesso agli agenti di rinvenire poco lontano la motocicletta e alcuni indumenti dell'aggressore.



Secondo una versione del quotidiano Reforma online, l'uomo che ha sparato era conosciuto dalla donna ed aveva lavorato in passato nello stesso locale.

L'ambasciatore: seguiamo gli sviluppi

«L'Ambasciata italiana a Città del Messico segue gli sviluppi sulle indagini dell'omicidio di Ornella Saiu, in contatto col ministero degli Esteri a Roma e con le autorità di sicurezza di Playa del Carmen. Speriamo che il responsabile di questo delitto venga assicurato al più presto alla giustizia e che il movente venga chiarito con certezza». Così l'ambasciatore italiano in Messico, Luigi De Chiara, sull'omicidio della connazionale uccisa ieri con un colpo di pistola alla testa, mentre stava lavorando in un bar a Playa del Carmen.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA