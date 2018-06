L'orango difende la sua foresta e attacca la gru che sta distruggendo gli alberi del suo habitat Video

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La natura si ribella all'uomo. Questo filmato drammatico mostra l'impatto devastante che la deforestazione sta avendo su un prezioso habitat degli. L'animale protagonista delcerca disperatamente rifugio dal potere distruttivo del; una macchina che ha già decimato decine di alberi intorno a lui.Le immagini sono state pubblicate dall'in occasione della giornata mondiale per l'ambiente. La loro squadra è riuscita a salvare l'orango nonostante i pericoli.«Purtroppo, scene come questa stanno diventando sempre più frequenti in Indonesia», spiega l'associazione. La deforestazione ha causato la decimazione della popolazione degli orango, i loro habitat sono stati distrutti e loro sono lasciati lì a morire di fame.