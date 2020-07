Oprah Winfrey: addio al mensile "O" in polemica con il gruppo Hearst e le accuse di sessismo

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 18:25

Dietro la chiusura a sorpresa della rivista "O: The Oprah Magazine" firmata dalla regina del piccolo schermo Usa,, ci sarebbe una polemica con il gruppo editoriale(che edita anche Good Housekeeping, Harper's Bazar e Elle)dopo le rilevazioni delsu, l’ex presidente di Hearst Communications dimessosi giovedì scorso dopo le denunce pubbliche di alcuni dipendenti per il suo comportamento da bullo e i suoi commenti sessisti.Troy YoungWinfrey ha annunciato che a dicembre chiuderà l'edizione cartacea della sua "creatura" dopo 20 anni di edizioni, una circolazione media di 2,2 milioni di copie ed un pubblico complessivo di 10 milioni di persone, composto soprattutto da donne e afroamericane. Nulla ha detto però del sito, inaugurato 10 anni fa, e che quindi non dovrebbe seguire la stessa sorte del magazine.Le denunce spuntate a carico di Troy, per Winfrey, paladina dele filantropa(Nel 2012 ha ricevuto il premio umanitariocategoria diriservata a chi ha compiuto contributi eccezionali a cause umanitarie) avrebbero rappresentato un’offesa personale e una violazione dei suoi valori talmente grandi da spingerla a rinunciare al successo del suo magazine. Le pubbliche scuse del diretto interessato - che tra le varie cose avrebbe inviato materiale pornografico a un redattore di alto livello di Hearst - non sono bastate.