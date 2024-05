Morto l’uomo che ha ricevuto un rene di maiale geneticamente modificato, si era operato due mesi fa: «Un pioniere»

di Redazione web

La notizia aveva sconvolto il mondo. Un passo avanti verso il futuro, un evento che avrebbe cambiato il corso della storia dell'uomo «un faro di speranza per innumerevoli pazienti trapiantati in tutto il mondo», secondo la Bbc.Il primo uomo a ricevere un trapianto di rene di maiale geneticamente modificato è morto due mesi dopo l'operazione. Tutto sfumato, ma si tratta solo di un passo indietro temporaneo.



Richard «Rick» Slayman, 62 anni, soffriva di una malattia renale allo stadio terminale prima di essere sottoposto all'operazione a marzo. I trapianti di altri organi da maiali geneticamente modificati sono falliti in passato, ma l'operazione su Richard è stata salutata come una pietra miliare storica. Il Massachusetts General Hospital ha dichiarato che non vi è alcuna indicazione che la sua morte sia stata causata dal trapianto. Sebbene Richard abbia ricevuto il primo rene di maiale trapiantato in un essere umano, non è il primo organo di maiale a essere utilizzato in una procedura di trapianto.

Un pioniere

Il rene di maiale trapiantato nel signor Slayman è stato progettato da eGenesis, una società biotecnologica con sede a Cambridge, Massachusetts.

Come riporta il NY Times, il «sig. Slayman è stato un vero pioniere», ha affermato sabato eGenesis in una dichiarazione sui social media. «Il suo coraggio ha contribuito a tracciare un percorso da seguire per i pazienti attuali e futuri affetti da insufficienza renale».

In una dichiarazione pubblicata dall'ospedale, la famiglia del signor Slayman ha affermato che era gentile, arguto e «molto dedito alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi». «Milioni di persone in tutto il mondo hanno conosciuto la storia di Rick», hanno detto. «Ci siamo sentiti – e ci sentiamo ancora – confortati dall’ottimismo che ha fornito ai pazienti in disperata attesa di un trapianto».

