Operaio morto a 18 anni in macelleria: «Trascinato dalla macchina tritacarne»

Sabato 29 Giugno 2019, 14:32

Unè stato fatale a un ragazzo diJomar Junco èper fare le salsicce ed è statopresente nella macelleria industriale presso la quale lavorava. Il marchingegno ha arpionato il braccio e lo ha trascinato al suo interno non lasciandogli via di scampo.Il ragazzo che viveva e lavorava nelle Filippine, come riporta Metro , era stato assunto come operaio da un paio di settimane, era poco esperto e questo potrebbe essere stato fatale. Non avrebbe tenuto conto della pericolosità dei macchinari, forse ha agito con superficialità, ma è stata proprio quella ad essergli fatale e ad ucciderlo. Parte del suo corpo era stato lettaralmente tritato all'arrivo dei soccorsi. I colleghi hanno interrotto il meccanismo, ma purtroppo era già troppo tardi.La polizia ha catalogato la morte del giovane come una fatalità, un incidente. Sono però ora in corso le indagini per capire se alcune regole della sicurezza sul lavoro sono state trasgredite causando la tragedia.