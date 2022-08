Operaio licenziato, la vendetta: distrugge con l'escavatore gli edifici che lui stesso ha costruito

La vendetta dell'operaio licenziato. Un uomo di 59 anni, che riteneva di aver perso ingiustamente il lavoro, ha utilizzato un escavatore per distruggere gli edifici che lui stesso aveva contribuito a costruire.

La vendetta dell'operaio licenziato: distrugge 50 furgoni con una ruspa

Il singolare episodio è avvenuto una decina di giorni fa a Rosseau Marina, nei pressi del lago Muskoka, nella regione dell'Ontario, in Canada. In questa zona, sono state recentemente costruite delle case di lusso per turisti facoltosi e amanti della natura e delle barche. La furia dell'uomo, che sosteneva di essere stato licenziato senza una giusta causa, ha coinvolto più di un edificio, anche se solo uno è stato praticamente distrutto. La notizia è riportata anche dal Mirror.

You can’t make this up. A disgruntled, fired employee from a marina near our lake house snapped and destroyed the entire marina with an excavator. Does anyone have more information on what happened? #Muskoka pic.twitter.com/XcCLAVBFMy

— Don Tapscott (@dtapscott) July 27, 2022