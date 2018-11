L'opera di Salvator Dalì danneggiata da due ragazze che stavano scattando un selfie. Cosa hanno combinato

Две девушки уронили картину Сальвадора Дали, когда попытались сделать с ней селфи pic.twitter.com/ZAzQdO5dIu — IZ.RU (@izvestia_ru) 1 novembre 2018

Hanno urtato contro una struttura all'interno di un museo mentre si stavano scattando une hanno causato graviad un'di, ma non subiranno azioni penali dopo il loro maldestro gesto. Protagoniste della vicenda sono due giovani visitatrici del museo Glavny Prospekt e Ekaterinburg, inLe due, hanno fatto crollare un pannello mobile che ospitava alcune opere die di Francisco de Goya. Tutte le opere sono rimaste intatte, tranne una, realizzata dall'artista catalano, che ora dovrà essere restaurata in Germania. Al momento, i responsabili del museo stanno cercando di quantificare i, ma il costo del restauro dovrebbe ammontare a diverseL'opera danneggiata appartiene a un collezionista privato, l'imprenditoren, che l'aveva temporaneamente ceduta al museo per un'esposizione tematica. Si tratta, infatti, di un'ispirata al lavoro di. La polizia, comunque, ha annunciato che le due giovani non saranno processate: «Si è trattato di un danno accidentale, una delle ragazze ha toccato il pannello, facendolo involontariamente cadere».Un portavoce del Ministero dell'Interno russo ha invece spiegato all'agenzia di stampa Interfax: «Il dipinto si è danneggiato a causa della rottura del vetro in seguito alla caduta. I frammenti lo hanno graffiato e bucato». Intanto, non mancano le polemiche, tra chi avrebbe auspicato un'imputazione a carico delle due giovani visitatrici e chi, invece, punta il dito contro gli organizzatori della mostra, 'rei' di non aver posizionato opere d'arte storiche in modo sicuro.