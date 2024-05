«Ho iniziato su OnlyFans per mantenere i miei figli. Poi mio papà ha visto i miei video e ha minacciato di dirglielo: è disgustoso»

di Morgana Sgariglia

Elly Mae Baker è rimasta sconvolta quando ha scoperto che suo papà aveva visto i suoi video su OnlyFans. Il genitore della modella australiana, forse iscritto tramite pseudonimo, avrebbe guardato la maggior parte dei suoi contenuti vietati ai minori e poi avrebbe minacciato di farli vedere ai figli della donna.

«Era mio padre, anche se odio chiamarlo così adesso - ha detto la donna 34enne al sito australiano Kidspot - quale padre vorrebbe guardare i video spinti di OnlyFans di sua figlia?»

Perché la modella si è iscritta a OnlyFans

Baker si è iscritta a OnlyFans per problemi economici.

La modella ha esitato a dirlo alla sua famiglia per paura di come avrebbe reagito, ma dopo alcuni mesi, ha trovato il coraggio di dirlo a sua madre che lo ha accettato come modo per fare soldi.

La scoperta del padre

«Non ho mai avuto la possibilità di dire personalmente a mio padre che mi sono iscritta alla piattaforma». Infatti, Baker ha scoperto da un parente che il papà sapeva tutto e stava prendendo le distanze da lei. Lo ha contattato con un messaggio sul cellulare ma lui non gli ha risposto.

Poi un giorno di due mesi fa il genitore le ha inviato un brutto sms chiamandola «spazzatura» e «troia». Nei messaggi l'uomo descriveva nei minimi dettagli i suoi video per adulti. «Non sono mai riuscita a individuare esattamente quale abbonato fosse - ammette - Ma credo che lui o un altro membro della famiglia abbiano usato un nome utente falso».

La modella confessa di aver provato un misto di emozioni contrastanti. «Mi sentivo sporca, violata, tradita - confessa - Un disastro emotivo. È così inquietante che si guardi i video di sesso dei propri familiari. Non credo che riuscirò mai a superare il fatto che lui mi osservasse».

La minaccia di rivelare tutto ai figli

Negli stessi messaggi il papà le ha comunicato che avrebbe mostrato i video ai figli di Baker. «Mi sono sentita fisicamente male - dichiara - Ero così arrabbiata perché mio padre sentiva di avere il diritto di coinvolgere i miei figli». Il genitore l'avrebbe detto ai nipoti ma non è chiaro se gli abbia effettivamente mostrato i video.

«Sono una brava mamma - si difende - Non filmo mai i contenuti quando i bambini sono in giro e do sempre la massima priorità al mio ruolo da genitore e al tempo che trascorro con loro».

Baker è rimasta seriamente inquietata dal padre che ha superato tutti i limiti consentiti. «È disgustoso - commenta - quanto si sia rivelato crudele e il modo in cui pensa che sia suo dovere dire o mostrare ai miei figli cosa faccio per guadagnare soldi per sostenerci. Come mamma dei miei figli, questa è la mia responsabilità, non la sua».

La modella ha affermato che non c'è alcun modo di salvare il rapporto con il genitore a causa delle sue minacce.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 19:59

