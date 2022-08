Myanmar, due modelle di Onlyfans arrestate: «Hanno postato foto e video porno»

Due modelle di Onlyfans hanno postato foto e video hard sui loro siti internet, e sono state arrestate. Non accade in Italia né in Europa, ma in Myanmar (Birmania), Paese in cui la Giunta militare non perdona ormai più niente dal punto di vista dei contenuti a sfondo sessuale, da quando ha preso il potere l'anno scorso destituendo Aung San Suu Kyi con un colpo di Stato. Secondo i militari, il governo di quest'ultima - premio Nobel per la Pace nel '91 - ha attaccato la cultura tradizionale del Paese, profondamente buddista, spiega il quotidiano Il Messaggero.

Le due modelle di Onlyfans arrestate si chiamano Nang Mwe San e Thinzar Wint Kyaw: la prima, si legge in un comunicato delle autorità, avrebbe «messo a disposizione foto e video pornografici a pagamento che potrebbero danneggiare la cultura e la dignità del Myanmar», mentre la seconda avrebbe anche lei pubblicato video simili, sul sito Exantria. Lo hanno fatto, dicono dalla Giunta, «senza il pudore che dovrebbe essere mantenuto dalle donne del Myanmar». Entrambe rischiano fino a 15 anni di carcere.

