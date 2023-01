Onlyfans, la modella: «Il mio seno cresce a dismisura per una malattia. Ho gli occhi degli uomini addosso»

di Redazione web

La modella di Onlyfans Pamelia J soffre di una rara patologia chiamata gigantomastia, per la quale il seno aumenta a dismisura. La 27enne australiana, nonostante soffra la sua condizione per via dei problemi fisici che comporta (come dolori alla schiena, al collo e alle spalle), vede il lato positivo: il suo account Onlyfans è molto seguito così come il suo profilo TikTok nel quale parla (anche) della sua condizione.

La storia di Pamelia

Pamelia ha raccontato ai microfoni del Mirror che a volte si sente a disagio per via del suo seno che desta sempre occhiate e commenti maliziosi. La modella ha detto: «Quando esco noto che tutti mi guardano, soprattutto gli uomini che spesso azzardano commenti spiacevoli non conoscendo la mia situazione».

La riduzione del seno

Pamelia J, ora che può permetterselo, desidera sottoporsi ad una riduzione del seno che forse poi tornerà com'è adesso, ma almeno togliere un po' di peso dal petto allevierà i suoi dolori alla schiena. Dopo l'intervento Pamelia J vorrebbe un altro bambino, è infatti già mamma di Pagan J che ha sette anni.

