Onlyfans, modella con il seno gigante finge di essere Pamela Anderson in Baywatch. I follower: «Sei ridicola»

Jessy Bunny è una delle modelle Onlyfans con più seguito. La donna austriaca che vive in Spagna, è nota sui social perché è colei che possiede il seno più grande di tutta l'Austria. Jessy ha subito moltissime operazioni chirurgiche per l'aumento del seno e in totale ha speso più di 40.000 sterline. In uno degli ultimi video che ha postato su Instagram, la modella ha riprodotto la famosa scena di un telefilm molto seguito negli anni '90: Baywatch.

Il post di Jessy Bunny

In uno degli ultimi post pubblicati da Jessy Bunny nel suo profilo Instagram, la modella Onlyfans si è calata nei panni dell'attrice Pamela Anderson quando interpretava la sexy bagnina Casey. Il video, in cui si vede Jessy intenta a correre sulla spiaggia e il suo seno gigante che va su e giù, non ha riscosso successo tra i suoi follower. Molti infatti, hanno commentato: «Ti prego smettila, sei ridicola» oppure «Chissà che dolore, ho male per te».

Jessy tifosa del Norimberga

Jessy Bunny non è solo appassionata di chirurgia estetica, ma segue anche il calcio soprattutto quello femminile. In una recente intervista a BILD ha dichiarato di essersi offerta come sponsor della formazione e ha detto: «Sono particolarmente orgogliosa delle ragazze. Vorrei sostenere la squadra di calcio femminile di Norimberga come sponsor con effetto immediato. Questo progetto significa molto per me a livello personale».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 18:12

