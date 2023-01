OnlyFans, modella smaschera il suo prof: «A scuola diceva che non avrei fatto strada, ora è uno dei miei più grandi fan»

di Redazione web

Vera Dijkmans è una modella di OnlyFans. La sua storia è particolare perché ai microfoni di Daily Star ha smascherato il suo ex professore di scuola media. La 22enne dei Paesi Bassi ha rivelato che nel periodo scolastico non era minimamente considerata dall'insegnante che invece ora paga migliaia di euro per accedere ai contenuti hot del suo profilo.

La storia di Vera

Vera Dijkmans ha deciso di investire il proprio tempo creando contenuti da postare nel proprio account OnlyFans. La modella originaria dei Paesi Bassi è molto seguita sulla piattaforma per adulti e tra i suoi follower c'è anche il suo ex professore. Vera ha raccontato: «Quando andavo a scuola sembrava non mi sopportasse, mi diceva che nella vita non avrei mai fatto nulla, che non avrei mai avuto successo. Ora però, è uno degli utenti più attivi del mio profilo Onlyfans».

Le curve mozzafiato di Vera Dijkmans hanno riscosso moltissimo successo anche su Instagram dove la modella è seguita da più di cinque milioni di follower.

