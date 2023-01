OnlyFans, modella ossessionata dal filler per le labbra spende 30.000 euro per trasformarsi in una bambola

di Redazione web

Fetisch Barbie è una modella e creatrice di contenuti OnlyFans di Vienna. La 28enne ha molto seguito sui suoi canali social e il motivo è molto semplice: le sue labbra sono semplicemente giganti. La modella negli ultimi anni ha speso moltissimo denaro per le punture al filler e il suo scopo era quello di trasformarsi in una bambola gonfiabile.

Onlyfans, Rebecca Busi la pilota italiana che corre la Dakar: «Ognuno deve usare i social come vuole»

OnlyFans, maestra lascia l'asilo e diventa modella: «Ora ho più tempo per me e per la mia salute mentale»

Onlyfans, promessa dell'hockey lascia lo sport e si dà all'hard: «Volevo dare una svolta alla mia vita»

La storia di Fetisch Barbie

Fetisch Barbie è ossessionata dalla chirurgia estetica in particolare dal filler per le labbra. Appartiene all'1% dei migliori creatori di contenuti su OnlyFans e si autodefinisce un'icona fetish, una sex symbol e una "professionista disciplinare del sesso maschile".

La modella ha cominciato a 18 anni a fare le iniezioni di filler e da quel momento non ha più smesso: ogni tre mesi tornava dal chirurgo per fare altre punturine.

L'ossessione per la plastica

Per Fetisch Barbie quella per la plastica è una vera e propria ossessione. A Daily Star ha raccontato: «Una volta mi hanno detto 'sembri di plastica'. Io ho ringraziato quella persona perché aveva notato che assomigliavo sempre di più a una bambola».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA