Onlyfans, la modella su TikTok: «Con i contenuti hot mi sono comprata una Tesla e viaggiato in tutto il mondo»

di Redazione web

Astrid Wett è una modella di Onlyfans che è molto attiva anche su altre piattaforme social, come ad esempio Twitch o Instagram. In alcuni recenti video, la modella inglese ha spiegato cosa ha fatto e come ha utilizzato i soldi guadagnati pubblicando i suoi contenuti sexy. È semplicemente sorprendente la quantità di oggetti e viaggi che Astrid è riuscita a fare e comprare con il sito a pagamento.

Non le rinnovano il contratto da impiegata, Arianna cambia vita a 21 anni: «Su Onlyfans guadagno anche 30mila euro al mese»

OnlyFans, la sexy modella rivela di essere trans. Gli ex la minacciano di morte: «Ora pensano di essere gay»

Onlyfans, la modella disperata: «Tutti fissano il mio seno extra large, non riesco a vivere in pace»

Le dichiarazioni di Astrid

Astrid Wett è recentemente stata intervistata da Daily Star al quale ha raccontato: «Con i guadagni che sono arrivati grazie ai contenuti che ho postato su Onlyfans sono riuscita a fare moltissime cose. Ad esempio, mi sono comprata una Tesla nuova di zecca; una casa con tre camere da letto e tre bagni; molti mobili di design; un viaggio alle Bahamas; uno studio di registrazione; un viaggio a Disneyland Paris; una console per DJ; un viaggio in Qatar per la Coppa del Mondo».

I commenti sui social

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sotto il suo post ha ricevuto moltissimi commenti di donne che scrivono: «Fai bene a goderti ciò che ti sei guadagnata» oppure «Finalmente una donna emancipata», senza contare i numerosi commenti degli uomini che ogni giorno si complimentano con Astrid per il suo fisico mozzafiato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA