OnlyFans, chi c'è dietro al sito da 200 milioni di utenti? Chi è Amrapali Gan: «Non solo porno, vogliamo cambiare»

Circa 200 milioni di utenti registrati, oltre 3 milioni di creatori di contenuti ed un miliardo di dollari di fatturato. Numeri da capogiro quelli di OnlyFans, il sito fondato nel 2016, che sta vivendo il suo periodo d'oro anche in Italia, principalmente con contenuti porno o soft-porn. Ma la Ceo dell'azienda, Amrapali Gan, ora intende voltare pagina e proporre novità sulla piattaforma che ha vissuto il boom economico nel 2020, proprio durante il lockdown globale.

Nuova identità

«Ci sono persone che cucinano e altre che cucinano nude. C'è chi mostra le proprie opere e chi il proprio corpo nudo. Va sottolineato che i contenuti sono diversi e vogliamo redere Onlyfans come nuovo social di riferimento in cui la libertà è al primo posto» ha sottolineato Amrapali, che sta lavorando alla nuova brand-identity da oltre un anno. «Le persone vogliono lavorare e noi diamo loro la possibilità, ma con alcuni cambiamenti vogliamo attrarre più utenti e non solo creatori», la strada percorsa dalla Ceo, che ha avuto una formazione di altissimo livello prima di arrivare a OnlyFans.

Chi è Amrapali

Amrapali Gan è nata a Mumbai, in India, nel 1985, ma ha frequentato le migliori scuole negli Stati Uniti. Ha studiato alla California State University di Los Angeles, si è laureata presso il Fashion Institute of Design & Merchandising, in seguito ha conseguito un master in Pubbliche Relazioni e Comunicazione e ottenuto una laurea alla Harvard Business School. Poi sono seguite diverse esperienze di lavoro in aziende importanti della moda, del food fino all'arrivo a OnlyFans come Chief Marketing and Communications Officer nel 2020, mentre l'anno seguente il 2021, è stata nominata Ceo al posto di Tim Stokely, che ha guidato l'azienda per i cinque anni precedenti e aveva nominato Gan per continuare la sua crescita.

