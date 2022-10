OnlyFans, una ragazza posta video mentre mangia: ecco quanto guadagna. «Una cifra assurda»

I contenuti sulla piattaforma OnlyFans sono tanti, e alcuni anche bizzarri. Ce n'è uno, infatti, piuttosto particolare dove la protagonista si riprende mentre mangia, un'attività normalissima ma che attira molto, tanto che la cifra per questo video è altissima. Si chiama Antonia Graham, 26enne inglese, e il suo guadagno per essersi mostrata mentre mangia, tocca i 10.000 euro al mese. Una cifra assurda per un contenuto così semplice.

Nonostante la grande esposizione mediatica, però, si sa ben poco della giovane inglese. I suoi fan l’hanno apprezzata per i suoi contenuti, ma Antonia Graham non concede il suo privato all’area pubblica. Quello che è certo, però, è che la cifra mensile è considerevole. E ha anche un discreto seguito anche su TikTok e Instagram. Nel primo social vanta 420 mila follower mentre su Instagram 27.1 mila.

Ormai è diventato il business di molti condividere contenuti a pagamento sulla piattaforma gettonatissima. La scelta è ampia e ormai da tempo in molti riescono a guadagnare cifre enormi, pubblicando i contenuti sul proprio profilo.

I contenuti di Onlyfans

Di certo, molti utenti si iscrivono alla piattaforma puntando ai contenuti hard, che qui dilagano. Foto e video vietati ai minori. E fin qui sarebbe scontato il numero altissimo di clic. Ma il caso in questione, fa scalpore, perchè la ragazza protagonista di un semplice video mentre mangia ha ottenuto clic e cifre altissime. E questo stupisce molti.

La più pagata

Una ragazza di 19 anni è risultata essere una delle più pagate al mondo. Insomma, tale piattaforma può permettere di avere accesso ad un certo tipo di guadagno. Ci sono gli sportivi fino ad arrivare a quelli che sfidano il cibo. Ma, in questo caso, sull'insolito video di Graham c'è da stupirsi. Lei riceve il suo pubblico mentre mangia. Da ricordare, inoltre, che tale piattaforma permette anche donazioni da parte degli affezionati. Cosa che può portare ad una cifra ancora più alta. Tra le protagoniste italiane della piattaforma c'è anche Malena. L’attrice ha svelato i suoi guadagni sulla piattaforma. Anche in quella circostanza la cifra è risultata essere molto alta. Cosa che ha portato un serio dibattito tra gli utenti web.

