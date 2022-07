Hawaii, onda violenta spazza via il banchetto di matrimonio...ma salva la torta

Un banchetto di nozze romantico. Di fronte all'oceano, su una spiaggia delle Hawaii. Non c'è che dire, un bel modo di celebrare l'amore tra due persone. Ma mai sottovalutare le previsioni del tempo prima di un matrimonio.

Tutto è andato storto durante lo scorso fine settimana, sulla costa occidentale della Big Island delle Hawaii, all'Hulihe'e Palace di Kailua-Kona, proprio dove una coppia, Dillon e Riley Murphy ha deciso di organizzare un bellissimo ricevimento sulla spiaggia.

A big wave (literally) crashed a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported — and the cake survived. pic.twitter.com/5njvOKLDBX

— CBS News (@CBSNews) July 18, 2022