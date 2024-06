«Sono un oncologo e queste sono le 5 cose che non farei mai: possono aumentare il rischio di tumori»

di Redazione Web

Una mela al giorno toglie il medico di torno, dice il proverbio, ma non è l'unica buona abitudine che aiuta a mantenere uno stile di vita sano. Il dottor Waqqas, infatti, ha condiviso sui social la sua esperienza come oncologo e ha pubblicato un video in cui spiega quali sono le cinque cose che, date le sue conoscenze e competenze, non farebbe mai. Seguire i suoi consigli è importante per chi vuole fare il possibile per ridurre il rischio di tumori e sebbene alcuni suggerimenti potrebbero essere di dominio comune, altri hanno stupito diversi utenti.

D'altronde, come sottolineato da un altro famoso proverbio, prevenire è meglio che curare, e sebbene condurre una vita priva di vizi sia impossibile per i più, tentare di imboccare la giusta strada per trattare meglio il nostro corpo è un buon inizio.

Le 5 cose da non fare: i consigli dell'oncologo

Come riporta il DailyDot, innanzitutto è bene stare lontani «da qualsiasi prodotto del tabacco, anche lo svapo.

Accanto alla sigaretta c'è, naturalmente, l'alcol. Come nel caso precedente, infatti, secondo il Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie, ogni anni oltre 20mila persone muoiono a causa di tumori collegati all'assunzione di alcol. Infatti, le bevande alcoliche contengono l'etanolo e possono provocare l'insorgere di tumori alla bocca, alla laringe, all'esofago, al fegato, al seno e all'intestino: il nostro corpo trasorma l'etanolo in acetaldeide, un composto tossico che danneggia il Dna, al di là di quanto alcol venga consumato.

«Le carni rosse e gli affettati sono cancerogene. La questione della salatura, di come vengono trattate e affumicate crea molti rifiuti cancerogeni che sono estremamente tossici per diverse parti del corpo, dalla bocca all'esofogo, al colon e al retto», dice l'oncologo. Il Cancer Council aggiunge che «le ricerche attuali mostrano la presenza di alcuni componenti chimici nelle carni rosse e processate (sia aggiunti che naturali) che rendono questi cibi cancerogeni».

L'oncologo, poi, mette in guardia contro tutti coloro che non indossano la protezione solare quando si trovano all'aperto: «Qualsiasi parte di pelle esposta va coperta dalla protezione, specialmente se si guida per molto tempo, come nel caso dei pendolari. Bisogna proteggere la faccia, il collo, la nuca, le mani, le braccia», e il processo va ripetuto dopo qualche ora.

Un ulteriore suggerimento riguarda la necessità di fare esercizio fisico: «Se siete sovrappeso, il rischio di contrarre un tumore è più alto». Secondo Cancer Research UK essere attivi aiuta a «mantenere un peso salutare, il che a sua volta riduce il rischio di 13 diversi tipi di tumori. Un esercizio regolare, in particolare, riduce il rischio di cancro al seno e all'intestino». L'oncologo termina il video consigliando altre misure preventive, tra cui colonscopie, pap test e mammografie: «Fateli. Tutti questi tumori si possono prevenire, e alcuni se presi ai primi stadi spingono la percentuale di successo delle terapie al 100%, mentre se si arriva tardi scende allo 0%. Saranno un po' fastidiosi, ma nulla in confronto al rischiare la vita».

