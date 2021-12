Omicron, in Gran Bretagna impennata di contagi: +50% rispetto a ieri

Omicron si diffonde in maniera spaventosa in Gran Bretagna. Rispetto a ieri, i casi caratterizzati dalla nuova variante sono aumentati del 50% in appena 24 ore.

I casi accertati di variante Omicron nel Regno Unito, nell'ultimo giorno, sono 633, circa il 50% in più rispetto al giorno prima. Lo rende noto l'agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale, che ora porta il totale dei contagi della nuova variante a 1.898. La stragrande maggioranza degli infettati da Omicron è in Inghilterra, con 618 nuovi casi su un totale di 1.575. In Scozia sono invece 11 (121 totali), in Galles 2 (15) e Irlanda del Nord 2 (5).

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 19:22

