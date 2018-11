Milionaria 23enne cerca un fidanzato e offre 70mila euro all'anno: ecco i requisiti​

Oltrein appena: con questa incredibile produzione, un'associazione di ristoratori argentini è riuscita a conquistare unda Guinness World Records, superando quello precedente, che apparteneva a noi italiani. Oltrehanno partecipato alla preparazione di questo enorme numero di pizze, ma non solo: per l'occasione, è stata organizzata anche un'altra preparazione da record, che ha visto oltre diecimila '' (sfoglie ripiene) preparate in meno di otto ore. A organizzare l'ambizioso evento è stata la Appyce , la principale associazione di cuochi e ristoratori dell'. Si è trattato di un': le pizze sono poi state vendute ai tanti visitatori accorsi a seguire l'evento e i proventi sono stati destinati ad alcune associazioni che assistono chi è affetto da sindrome di Down e le famiglie. Quelle rimaste invendute, invece, sono state donate alle mense per i poveri. Lo riporta anche 20minutos.es Per raggiungere l'incredibile record, sono stati utilizzati tre tonnellate di farina, altrettante di mozzarella, 1200 litri di salsa di pomodoro, 150 litri d'olio e ben 88mila olive. I criteri stringenti imposti dai rappresentanti del Guinness World Records hanno costretto l'associazione a coordinare al massimo risorse e uomini, creando una gigantesca cucina in una struttura fieristica diIla quello di Buenos Aires apparteneva a noi: era l'estate del 2017 quando afurono preparate oltre diecimila pizze in dodici ore. Per fortuna, regge ancora il record della pizza più lunga al mondo mai realizzata: non poteva che essere preparata a Napoli, patria indiscussa della pizza . Al raggiungimento del primato hanno partecipato anche diversi italiani, come ad esempio la 24enne Jessica Faggio: «Ero incuriosita dalla pizza, sono venuta per assaggiarla. Volevo capire la differenza tra la pizza italiana e quella argentina, devo dire che ho trovato molto buona anche quest'ultima».