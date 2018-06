Ollie Hall, il giovane ingegnere britannico morto per combattere l'Isis

L'Ue risponde a Trump: «Dazi su Levi's, Harley Davidson e Nike». In vigore da venerdì​

Un figlio con lo sperma del fidanzato morto: la vittoria di Ayla due anni dopo il suicidio di lui

, ingegnere britannico di 24 anni, è morto durante unadi esplosivi in ​​. Ollie era così arrabbiato per l'attaccoche ha deciso di andare inper combattere l'con ogni mezzo. Il ragazzo prima è partito per l'passando dallae una volta giunto a destinazione ha incontrato le(YPG), grazie a loro ha frequentato l'a Rojava, nel nord della Siria, per cinque settimane prima di scendere in campo come artificiere per eliminare mine ed esplosivi a Raqqa, dove poi è morto nel novembre scorso.L'amicoracconta che Ollie aveva in programma di andare in Siria pere aveva smesso di fumare e bere perprima di intraprendere il viaggio:“l'attentato di Manchester è stato vicino casa: l'Europa è vicina e non appena gli attacchi sono arrivati ​​qui lui ha deciso di combattere da solo perché è troppo poco quello che si fa”.La madre,, invece ha detto che suo figlio non aveva in progetto di andare in:“il giorno che è partito gli ho dato 20 sterline per prendere un taxi e tornare a casa una volta finito a lavoro. Lui mi ha risposto con ti voglio bene, è stata l'ultima volta che l'ho visto”. Per la madre ladel ragazzo lo ha portato adcosì tanto per gli attacchi terroristici nel Regno Unito e in Europa che non poteva venir meno ai:“sapevo che era arrabbiato per loro ma non avevamo idea che si sentisse così frustrato”.Secondo il racconto di Lyndon, infermiera di, Ollie il giorno della sua morte era andato in una casa poco lontano dal centro diper controllare un anziano uomo e sua figlia che si erano allarmati per i troppinelle vicinanze. Ilha detto che Ollie è morto a causa di molteplici traumi causati da due bombe esplose una vicina all'altra mentre l'ha emanato un verdetto dove descrive lacome:“servizio attivo con le forze curde, ha dato la sua vita per proteggere la sicurezza degli altri. Le sue azioni lo hanno reso un eroe nella comunità kurda e dovrebbe anche essere un esempio eccezionale di coraggio e sacrificio”.