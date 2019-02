Olimpiadi 2020, a Tokyo divieto assoluto di fumo: ecco le regole e le sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LesarannoIl governo municipale di Tokyo ha approvato nuove norme anti-fumo molto rigide, addirittura andando oltre la legislazione nazionale, ritenuta troppo permissiva, ma in realtà già di per sé molto rigida, tanto da aver "confinato" i fumatori, anche in strada, in delle smoking area.ll Giappone però permette ancora di fumare nei locali chiusi, comprese anche le scuole. In previsioni delle Olimpiadi, però, queste norme cambieranno e in tal senso si avrà una stretta. Si potrà fumare solo in aree create appositamente al chiuso, dove non sarà servito da mangiare e da bere, con la garanzia che il fumo rimanga circoscritto lì. Lo stop al fumo si applicherà anche ai locali scolastici e agli ospedali, tranne che in spazi dedicati che al momento però sono ancora tutti da realizzare.Durante le olimpiadi non si potrà fumare in nessuno dei padiglioni in cui si svolgeranno le gare, nemmeno quelli all'aperto e qualora qualcuno dovesse essere sorpreso a infrangere le regole sarà punito con multe molto salate anche oltre i 400 euro.