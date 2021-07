Giornalista ferito in un agguato, è gravissimo: indagava sulla criminalità organizzata ed era stato minacciato

È stato vittima di un agguato nella serata di ieri ed ora lotta tra la vita e la morte. La città di Amsterdam e tutta l'Olanda sono sotto choc per il ferimento di Peter de Vries, giornalista di cronaca nera molto noto in patria per le inchieste sulla criminalità organizzata e raggiunto in passato da minacce di morte. La polizia ha reso noto di aver arrestato tre sospettati.

Peter de Vries, 64 anni, è stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco, di cui uno alla testa, ed ora è in ospedale in condizioni disperate. «È un eroe nazionale per tutti noi. Un giornalista raro e coraggioso che ha cercato instancabilmente giustizia», ha commentato la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema.

L'agguato è stato anche ripreso da alcuni passanti, ma i video pubblicati su YouTube sono poi stati prontamente rimossi dalla piattaforma. Numerose le dichiarazioni di uomini politici ed esponenti della società civile per condannare quanto accaduto a quello che nel Paese è considerato uno dei maggiori esperti di criminalità organizzata. Il primo ministro Mark Rutte ha definito l'episodio «scioccante e inconcepibile». Grande sconcerto è stato espresso anche dalla famiglia reale.

