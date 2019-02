Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da oltre undici anni questa donna, ogni mattina, esce di casa e si dirige verso la fermata Embankment, sulla, scende le scale mobili, si siede sulla panchina e attende l'annuncio dell'altroparlante che recita la frase. La donna si chiamae il motivo che la spinge a ripetere lo stesso gesto è ascoltare quella voce.nel lontano 1950.è morto nel 2007 ma non ha mai abbandonato il cuore e i pensieri della sua Margaret che proprio da quell'anno lo ascolta. Ancora, e ancora, e ancora.«​Mi siedo sulla piattaforma e salto un paio di treni solo per poterlo sentire. Sapere di potere andare lì e ascoltare ancora la sua voce mi è di grande conforto. Lui non è mai andato via dalla mia testa e dal mio cuore», racconta Margaret. I due si erano sposati solamente nel 2003. Un amore intenso, indimenticabile. E soprattutto eterno. Per questo motivo il regista Luke Flanagan ha realizzato un cortometraggio per raccontare questa storia.