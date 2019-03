Offre biscotti alla marijuana ai passanti, 57enne fermata dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Haper tutti e li ha offerti, ma dentro avevano una sorpresa. Cathleen Krause, 57enne di Wescott, nello stato del Wisconsin, ha preparato dei biscotti mettendo al loro interno delle fcollettivi per la giornata diai passanti presenti per la parata.Il suo voleva essere un gesto di generosità, di goliardia forse, ma qualcuno non lo ha apprezzato. Tra le persone che hanno assaggiato i suoi biscotti, c'è stato chi ha notato che qualcosa non andava e ha allertato la polizia. Le forze dell'ordine hanno colto la signora in flagrante: vestita di verde con un grande cappello in testa, aveva in mano un sacco di biscotti che stava distribuendo tra la gente. Il sacchetto in questione era però ormai vuoto, ma da una breve analisi delle briciole è stato subito chiaro che si trattasse di marijuana.Non solo biscotti però. Quando i poliziotti l'hanno perquisita le hanno trovato addosso anche un pacchetto di caramelle gommose, sempre alla marijuana. La donna è stata arrestata per possesso e smercio di sostanze stupefacenti. In Wisconsin, infatti, il consumo di marijuana è consentito solo a scopo medico, come precisa anche la stampa locale