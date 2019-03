Imprenditore cerca collaboratore che lo accompagni nei suoi viaggi: stipendio da favola

Ultimo aggiornamento: 24 Marzo, 13:38

Un uomo d'affari australiano, Matthew Lepre, sta cercando un assistente personale che lo accompagni nei suoi viaggi di lavoro, offrendo uno stipendio superiore a 50.000 dollari all'anno pari a circa 45.000 euro.Il giovane imprenditore australiano di 26 anni è alla ricerca di un assistente personale che viaggi con lui in tutto il mondo per uno stipendio base di 52.000 dollari all'anno. Matthew Lepre ha annunciato l'offerta di lavoro in un video intitolato The World's Coolest Work, pubblicato sul suo canale YouTube.«Viaggiare mentre lavoro mi ha permesso di vivere la mia vita ideale e voglio dare a qualcuno l'opportunità di fare lo stesso con me», ha detto al quotidiano Daily Mail.L'ultimo stipendio che l'assistente riceverà dipenderà dalla sua esperienza professionale, mentre tutte le spese di viaggio e alloggio saranno a carico del datore di lavoro.Lepre è uno dei più giovani imprenditori di successo in Australia. Ha accumulato la sua fortuna grazie all'e-commerce e alle società di coaching e ora guadagna circa 120.000 dollari al mese, poco più di 105.000 euro.Sebbene il giovane risieda a Sydney, compie numerosi viaggi per tenere conferenze in numerosi paesi come Giappone, Dubai e gli Stati Uniti.Il datore di lavoro mette in guardia tutti i candidati che non ha solo bisogno di una persona che sia disposta a viaggiare per il mondo, ma è alla ricerca di un collaboratore che sia anche in grado di gestire varie attività, come essere a disposizione in ogni momento per promuovere le sue nuove imprese.Il milionario cerca candidati che possiedano abilità informatiche, dominino i social network e siano organizzati, puntuali, ambiziosi, disposti a imparare e, ovviamente, con un passaporto valido.