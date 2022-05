Odessa, 15enne “eroe” muore sotto le bombe per salvare i vicini di casa

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri pomeriggio a Odessa in un attacco missilistico lanciato dall'esercito russo, ma avrebbe potuto salvarsi. Se fosse corso subito nel rifugio dopo aver ricevuto l'allarme aereo sul suo cellulare, oggi non sarebbe l'ennesimo giovane entrato nella lista delle vittime di guerra. Però l'adolescente, anzichè ripararsi ha preferito precipitarsi ad avvisare i suoi anziani vicini, che non avevano l'allarme sul telefono e non sapevano dell'arrivo dei missili.

Lo ha raccontato il portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa Sergey Bratchuk, citato da Unian. «I razzi sono atterrati su un dormitorio di Odessa. Un ragazzo di 15 anni è morto. Si sa che è corso dai suoi anziani vicini, che non avevano alcun allarme al telefono. Ha avvertito i vicini, ma non è sopravvissuto», ha detto Bratchuk. L' 'attacco missilistico di ieri ha colpito una chiesa ortodossa, il tetto è crollato, l'edificio religioso è adiacente ad una struttura militare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA