Il suo sogno è avere ilpiù grande del mondo, e per farlo si concede il desiderio nascosto di ogni donna:, letteralmente. Natasha Crown è una ragazza di 24 anni, viene da Gothenburg, in Svezia, nella vita lavora comee per ottenere i suoi obiettivi mangia fino a 6 chili di Nutella al giorno.Attualmente la circonferenza del lato b supera i 182 cm, ma lei ancora non è soddisfatta, come riporta anche il Daily Mail . Non solo cioccolata, ma Natasha si è sottoposta anche a tre interventi per aumentare il suo fondoschiena, operazioni in cui si è fatta spostare il grasso del suo corpo in quell'area. Un impegno considerevole, ma la 24enne ancora non si ritiene soddisfatta.Quella per il suo sedere è diventata una vera e propria ossessione, che risale ai tempi della scuola. La prima operazione è di circa 4 anni fa e da allora non ha più smesso di pensare a come renderlo perfetto, secondo quelli che sono i suoi standard. Questo l'ha portata ad avere una dieta ferrea, ipercalorica, a base di decine di pizze a settimana e di barattoli di Nutella. «Più ingrasso, più sarà meglio per il fondoschiena. Farò tutto il necessario per avere il lato b più grande del mondo», ha affermato Natasha, che sui social è già una star.