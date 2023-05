Nutella Cafè, il primo aperto a Chicago. I fan italiani: «Perché da noi no?»

A Chicago ha aperto il primo Nutella Cafè, un bar dove si servono piatti a base di Nutella: dai waffle alle crepes, tutto condito con la deliziosa Nutella. I video girati nei pressi del Nutella cafe stanno facendo il giro del mondo e sono diventati virali su TikTok, convincendo molte persone ad andare a provarlo.

I commenti dei fan italiani

La Nutella, si sa, è nata in Italia ed è proprio per questo che quando gli utenti italiani hanno iniziato a vedere questi video su TikTok e Instagram si sono indispettiti.

«Come è possibile che non ci è venuto in mente?» scrivono sotto i commenti, mentre altri non vedono l'ora di organizzare un viaggio in America, dove includere, ovviamente, una tappa a Chicago per andare a provare questi deliziosi piatti a base di Nutella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 21:53

